autista cat (AUTISTA) Information $AUTISTA cat is a unique and fun token centered around a spinning cat mascot called Autista Cat. It is 100% community-owned, with no developer wallets or centralized control, embodying the true spirit of decentralization. The project is powered by a passionate and growing community, dedicated to building and supporting its success. Autista Cat symbolizes unity, creativity, and the collective strength of its holders. 🚀🐱💜 Officiel hjemmeside: https://www.autistacat.org/ Køb AUTISTA nu!

autista cat (AUTISTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for autista cat (AUTISTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.14K $ 21.14K $ 21.14K Samlet udbud $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M Cirkulerende forsyning $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.14K $ 21.14K $ 21.14K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om autista cat (AUTISTA) pris

autista cat (AUTISTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for autista cat (AUTISTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AUTISTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AUTISTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AUTISTA's tokenomics, kan du udforske AUTISTA tokens live-pris!

AUTISTA Prisprediktion Vil du vide, hvor AUTISTA måske er på vej hen? Vores AUTISTA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

