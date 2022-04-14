Autist (AUTIST) Tokenomics Få vigtig indsigt i Autist (AUTIST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Autist (AUTIST) Information It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher. Officiel hjemmeside: https://x.com/autisthyper Køb AUTIST nu!

Autist (AUTIST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Autist (AUTIST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 173.50K $ 173.50K $ 173.50K Samlet udbud $ 565.10K $ 565.10K $ 565.10K Cirkulerende forsyning $ 565.10K $ 565.10K $ 565.10K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 173.50K $ 173.50K $ 173.50K Alle tiders Høj: $ 29.33 $ 29.33 $ 29.33 Alle tiders Lav: $ 0.131896 $ 0.131896 $ 0.131896 Nuværende pris: $ 0.30702 $ 0.30702 $ 0.30702 Få mere at vide om Autist (AUTIST) pris

Autist (AUTIST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Autist (AUTIST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AUTIST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AUTIST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AUTIST's tokenomics, kan du udforske AUTIST tokens live-pris!

AUTIST Prisprediktion Vil du vide, hvor AUTIST måske er på vej hen? Vores AUTIST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AUTIST Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!