Australian Digital Dollar (AUDD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.651495 $ 0.651495 $ 0.651495 24H lav $ 0.655707 $ 0.655707 $ 0.655707 24H høj 24H lav $ 0.651495$ 0.651495 $ 0.651495 24H høj $ 0.655707$ 0.655707 $ 0.655707 All Time High $ 2.87$ 2.87 $ 2.87 Laveste pris $ 0.36464$ 0.36464 $ 0.36464 Prisændring (1H) -0.06% Prisændring (1D) -0.12% Prisændring (7D) +0.56% Prisændring (7D) +0.56%

Australian Digital Dollar (AUDD) realtidsprisen er $0.654274. I løbet af de sidste 24 timer har AUDD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.651495 og et højdepunkt på $ 0.655707, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AUDDs højeste pris nogensinde er $ 2.87, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.36464.

Når det gælder kortsigtet performance, AUDD har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, -0.12% i løbet af 24 timer og +0.56% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Australian Digital Dollar (AUDD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Cirkulationsforsyning 5.87M 5.87M 5.87M Samlet Udbud 5,869,320.704638 5,869,320.704638 5,869,320.704638

Den nuværende markedsværdi på Australian Digital Dollar er $ 3.84M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AUDD er 5.87M, med et samlet udbud på 5869320.704638. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.84M.