Austin Capitals (AUX) Information Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies Officiel hjemmeside: https://austintoken.live/ Køb AUX nu!

Austin Capitals (AUX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Austin Capitals (AUX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.68M $ 14.68M $ 14.68M Samlet udbud $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M Cirkulerende forsyning $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.68M $ 14.68M $ 14.68M Alle tiders Høj: $ 4.38 $ 4.38 $ 4.38 Alle tiders Lav: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Nuværende pris: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Få mere at vide om Austin Capitals (AUX) pris

Austin Capitals (AUX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Austin Capitals (AUX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AUX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AUX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AUX's tokenomics, kan du udforske AUX tokens live-pris!

AUX Prisprediktion Vil du vide, hvor AUX måske er på vej hen? Vores AUX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AUX Tokens prisprediktion nu!

