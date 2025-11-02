AURO USDA (USDA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.989181 $ 0.989181 $ 0.989181 24H lav $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 24H høj 24H lav $ 0.989181$ 0.989181 $ 0.989181 24H høj $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 All Time High $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Laveste pris $ 0.953424$ 0.953424 $ 0.953424 Prisændring (1H) +0.25% Prisændring (1D) +0.28% Prisændring (7D) +0.66% Prisændring (7D) +0.66%

AURO USDA (USDA) realtidsprisen er $1.002. I løbet af de sidste 24 timer har USDA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.989181 og et højdepunkt på $ 1.007, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USDAs højeste pris nogensinde er $ 1.024, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.953424.

Når det gælder kortsigtet performance, USDA har ændret sig med +0.25% i løbet af den sidste time, +0.28% i løbet af 24 timer og +0.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AURO USDA (USDA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 230.44K$ 230.44K $ 230.44K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.10M$ 10.10M $ 10.10M Cirkulationsforsyning 230.68K 230.68K 230.68K Samlet Udbud 10,105,731.7237891 10,105,731.7237891 10,105,731.7237891

Den nuværende markedsværdi på AURO USDA er $ 230.44K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USDA er 230.68K, med et samlet udbud på 10105731.7237891. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.10M.