Den direkte AURO USDA pris i dag er 1.002 USD. Følg med i realtid USDA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk USDA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte AURO USDA pris i dag er 1.002 USD. Følg med i realtid USDA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk USDA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om USDA

USDA Prisinfo

Hvad er USDA

USDA Officiel hjemmeside

USDA Tokenomics

USDA Prisprognose

AURO USDA Pris (USDA)

1 USDA til USD direkte pris:

$0.999
0.00%1D
USD
AURO USDA (USDA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:55:23 (UTC+8)

AURO USDA (USDA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.989181
24H lav
$ 1.007
24H høj

$ 0.989181
$ 1.007
$ 1.024
$ 0.953424
+0.25%

+0.28%

+0.66%

+0.66%

AURO USDA (USDA) realtidsprisen er $1.002. I løbet af de sidste 24 timer har USDA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.989181 og et højdepunkt på $ 1.007, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USDAs højeste pris nogensinde er $ 1.024, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.953424.

Når det gælder kortsigtet performance, USDA har ændret sig med +0.25% i løbet af den sidste time, +0.28% i løbet af 24 timer og +0.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AURO USDA (USDA) Markedsinformation

$ 230.44K
--
$ 10.10M
230.68K
10,105,731.7237891
Den nuværende markedsværdi på AURO USDA er $ 230.44K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USDA er 230.68K, med et samlet udbud på 10105731.7237891. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.10M.

AURO USDA (USDA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af AURO USDA til USD $ +0.00277526.
I de sidste 30 dage var prisændringen af AURO USDA til USD $ +0.0151157712.
I de sidste 60 dage var prisændringen af AURO USDA til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af AURO USDA til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00277526+0.28%
30 dage$ +0.0151157712+1.51%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er AURO USDA (USDA)

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

AURO USDA (USDA) Ressource

Officiel hjemmeside

AURO USDA Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil AURO USDA (USDA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine AURO USDA (USDA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for AURO USDA.

Tjek AURO USDA prisprediktion nu!

USDA til lokale valutaer

AURO USDA (USDA) Tokenomics

At forstå tokenomics for AURO USDA (USDA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om USDA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om AURO USDA (USDA)

Hvor meget er AURO USDA (USDA) værd i dag?
Den direkte USDA pris i USD er 1.002 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle USDA til USD pris?
Den aktuelle pris på USDAtil USD er $ 1.002. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af AURO USDA?
Markedsværdien for USDA er $ 230.44K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af USDA?
Den cirkulerende forsyning af USDA er 230.68K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på USDA?
USDA opnåede en ATH-pris på 1.024 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på USDA?
USDA så en ATL-pris på 0.953424 USD.
Hvad er handelsvolumen for USDA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for USDA er -- USD.
Bliver USDA højere i år?
USDA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se USDA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
AURO USDA (USDA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

