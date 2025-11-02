AURO Finance (AURO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0015573 $ 0.0015573 $ 0.0015573 24H lav $ 0.00160663 $ 0.00160663 $ 0.00160663 24H høj 24H lav $ 0.0015573$ 0.0015573 $ 0.0015573 24H høj $ 0.00160663$ 0.00160663 $ 0.00160663 All Time High $ 0.00737474$ 0.00737474 $ 0.00737474 Laveste pris $ 0.0015531$ 0.0015531 $ 0.0015531 Prisændring (1H) -0.01% Prisændring (1D) +1.14% Prisændring (7D) -11.42% Prisændring (7D) -11.42%

AURO Finance (AURO) realtidsprisen er $0.00158788. I løbet af de sidste 24 timer har AURO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0015573 og et højdepunkt på $ 0.00160663, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AUROs højeste pris nogensinde er $ 0.00737474, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0015531.

Når det gælder kortsigtet performance, AURO har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, +1.14% i løbet af 24 timer og -11.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AURO Finance (AURO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 168.03K$ 168.03K $ 168.03K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 870.03K$ 870.03K $ 870.03K Cirkulationsforsyning 105.82M 105.82M 105.82M Samlet Udbud 547,919,125.4652486 547,919,125.4652486 547,919,125.4652486

Den nuværende markedsværdi på AURO Finance er $ 168.03K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AURO er 105.82M, med et samlet udbud på 547919125.4652486. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 870.03K.