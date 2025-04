Hvad er Aurivis (AURI)

Aurivis facilitates the buying and renting of servers, Web3 infrastructure, and GPU computing power. Additionally, the platform incorporates a robust revenue-sharing mechanism for token holders, fostering a collaborative and community-driven ecosystem. Aurivis is shaping the future of decentralized services, offering flexible and scalable solutions for hosting, computing, AI, and beyond. Whether you’re looking to rent GPUs, set up a website, or explore crypto-based stock trading, Aurivis offers a powerful and secure platform that adapts to your needs.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Aurivis (AURI) Ressource Hvidbog Officiel hjemmeside