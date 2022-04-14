Aura BAL (AURABAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aura BAL (AURABAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aura BAL (AURABAL) Information auraBAL is a liquid wrapper for Balancer's veBAL. Aura allows users to deposit their 80/20 BAL/WETH BPT and receive liquid auraBAL, instead of the non-transferrable veBAL. Tokenised auraBAL is given to the user at a 1:1 rate for veBAL, and can be traded on Balancer or elsewhere. This BPT is then locked up by the Aura protocol for the maximum time in Balancer Voting Escrow where it will allow the Aura system to benefit from its voting power for boosting rewards & voting for gauges. Officiel hjemmeside: https://aura.finance/ Køb AURABAL nu!

Aura BAL (AURABAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aura BAL (AURABAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.05M $ 22.05M $ 22.05M Samlet udbud $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Cirkulerende forsyning $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.05M $ 22.05M $ 22.05M Alle tiders Høj: $ 21.61 $ 21.61 $ 21.61 Alle tiders Lav: $ 2.24 $ 2.24 $ 2.24 Nuværende pris: $ 6.01 $ 6.01 $ 6.01 Få mere at vide om Aura BAL (AURABAL) pris

Aura BAL (AURABAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aura BAL (AURABAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AURABAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AURABAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AURABAL's tokenomics, kan du udforske AURABAL tokens live-pris!

AURABAL Prisprediktion Vil du vide, hvor AURABAL måske er på vej hen? Vores AURABAL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AURABAL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!