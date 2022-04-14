AuditAI (AUDAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i AuditAI (AUDAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AuditAI (AUDAI) Information AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization. AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities. AuditAI Bot Powerful solution for your auditing AuditAI’s innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use. Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.audit-ai.io/ Hvidbog: https://www.audit-ai.io/whitepaper Køb AUDAI nu!

AuditAI (AUDAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AuditAI (AUDAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 260.21K $ 260.21K $ 260.21K Samlet udbud $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M Cirkulerende forsyning $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 260.21K $ 260.21K $ 260.21K Alle tiders Høj: $ 0.01188446 $ 0.01188446 $ 0.01188446 Alle tiders Lav: $ 0.00155446 $ 0.00155446 $ 0.00155446 Nuværende pris: $ 0.00578236 $ 0.00578236 $ 0.00578236 Få mere at vide om AuditAI (AUDAI) pris

AuditAI (AUDAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AuditAI (AUDAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AUDAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AUDAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AUDAI's tokenomics, kan du udforske AUDAI tokens live-pris!

