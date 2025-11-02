Atua AI (TUA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001084 $ 0.00001084 $ 0.00001084 24H lav $ 0.0000113 $ 0.0000113 $ 0.0000113 24H høj 24H lav $ 0.00001084$ 0.00001084 $ 0.00001084 24H høj $ 0.0000113$ 0.0000113 $ 0.0000113 All Time High $ 0.001502$ 0.001502 $ 0.001502 Laveste pris $ 0.00000711$ 0.00000711 $ 0.00000711 Prisændring (1H) +0.26% Prisændring (1D) +2.01% Prisændring (7D) -5.94% Prisændring (7D) -5.94%

Atua AI (TUA) realtidsprisen er $0.00001115. I løbet af de sidste 24 timer har TUA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001084 og et højdepunkt på $ 0.0000113, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TUAs højeste pris nogensinde er $ 0.001502, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000711.

Når det gælder kortsigtet performance, TUA har ændret sig med +0.26% i løbet af den sidste time, +2.01% i løbet af 24 timer og -5.94% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Atua AI (TUA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 55.73K$ 55.73K $ 55.73K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 55.73K$ 55.73K $ 55.73K Cirkulationsforsyning 5.00B 5.00B 5.00B Samlet Udbud 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Atua AI er $ 55.73K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TUA er 5.00B, med et samlet udbud på 5000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 55.73K.