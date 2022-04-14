ATS COIN (ATSCOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i ATS COIN (ATSCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ATS COIN (ATSCOIN) Information ATS COIN is a digital asset* that connects businesses and consumers into a unified ecosystem. We leverage blockchain technology for secure and fast transactions between suppliers, retailers, and users. ATS COIN unlocks new opportunities for monetization and investment, erasing the boundaries between traditional finance and the crypto world. Join the financial revolution,The platform blockchain records all operations, eliminating data forgery and fraud. Every transaction, rating, and review is permanently recorded, ensuring trust between partners—especially inherent for high-risk international deals,ATS Market connects suppliers, retailers, logistics providers, and insurers worldwide. AI tools eliminate language barriers, while blockchain-based ratings ensure collaboration only with trusted players. Officiel hjemmeside: https://atscoin.io/ Hvidbog: https://atscoin.io/Whitepaper.pdf Køb ATSCOIN nu!

ATS COIN (ATSCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ATS COIN (ATSCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 370.71K $ 370.71K $ 370.71K Samlet udbud $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Cirkulerende forsyning $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 370.71K $ 370.71K $ 370.71K Alle tiders Høj: $ 0.01167141 $ 0.01167141 $ 0.01167141 Alle tiders Lav: $ 0.00134759 $ 0.00134759 $ 0.00134759 Nuværende pris: $ 0.00176528 $ 0.00176528 $ 0.00176528 Få mere at vide om ATS COIN (ATSCOIN) pris

ATS COIN (ATSCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ATS COIN (ATSCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ATSCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ATSCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ATSCOIN's tokenomics, kan du udforske ATSCOIN tokens live-pris!

ATSCOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor ATSCOIN måske er på vej hen? Vores ATSCOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ATSCOIN Tokens prisprediktion nu!

