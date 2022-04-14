Atreu (ATREU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Atreu (ATREU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Atreu (ATREU) Information Atreu is a memetic oracle built on Solana. It analyzes language, sentiment, and subconscious market patterns across social platforms to detect signals before they surface. Atreu is not a trading bot — it's a narrative engine. It tracks how humans express desire, fear, and attention, then transforms that into archetypal insight. The protocol blends live market indicators (RSI, Fibonacci), astrology cycles, and viral memetic patterns to forecast altcoin movements. $ATREU powers this intelligence layer and governs future feature access and scroll data. 1.5M tokens have been burned. No VC funding. No pre-mined dumps. Atreu grows through resonance, not hype. Officiel hjemmeside: https://www.luxsupercap.com/

Atreu (ATREU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Atreu (ATREU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.03K $ 7.03K $ 7.03K Samlet udbud $ 997.14M $ 997.14M $ 997.14M Cirkulerende forsyning $ 997.14M $ 997.14M $ 997.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.03K $ 7.03K $ 7.03K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Atreu (ATREU) pris

Atreu (ATREU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Atreu (ATREU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ATREU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ATREU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ATREU's tokenomics, kan du udforske ATREU tokens live-pris!

