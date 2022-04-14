Atlantis AQUA Token (AQUA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Atlantis AQUA Token (AQUA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Atlantis AQUA Token (AQUA) Information Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model. Officiel hjemmeside: https://www.atlantisprotocol.so/ Køb AQUA nu!

Atlantis AQUA Token (AQUA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Atlantis AQUA Token (AQUA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 496.88K $ 496.88K $ 496.88K Samlet udbud $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Cirkulerende forsyning $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 766.10K $ 766.10K $ 766.10K Alle tiders Høj: $ 0.680278 $ 0.680278 $ 0.680278 Alle tiders Lav: $ 0.279298 $ 0.279298 $ 0.279298 Nuværende pris: $ 0.301891 $ 0.301891 $ 0.301891 Få mere at vide om Atlantis AQUA Token (AQUA) pris

Atlantis AQUA Token (AQUA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Atlantis AQUA Token (AQUA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AQUA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AQUA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AQUA's tokenomics, kan du udforske AQUA tokens live-pris!

AQUA Prisprediktion Vil du vide, hvor AQUA måske er på vej hen? Vores AQUA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AQUA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!