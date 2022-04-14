ATLAM (ATLAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i ATLAM (ATLAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ATLAM (ATLAM) Information Atlam token is an innovative cryptocurrency that offers its users exclusive rewards, premium packages, and other gifts. The more tokens you have, the more benefits you can enjoy during dating or building up your relationship. Its aim is to encourage active participation and enhance the experience. It also strengthens the Atlam ecosystem, providing access to exclusive features and community-driven decision-making. Beyond dating, it fosters deeper connections by offering personalized AI-driven relationship guidance and engagement tools. Discover this new opportunity and get the most out of dating and relationship management! Officiel hjemmeside: https://www.atlam.eu/crypto Hvidbog: https://www.atlam.eu/assets/crypto/Atlam-Whitepaper.pdf Køb ATLAM nu!

ATLAM (ATLAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ATLAM (ATLAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.02K $ 25.02K $ 25.02K Samlet udbud $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Cirkulerende forsyning $ 81.78M $ 81.78M $ 81.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.19K $ 27.19K $ 27.19K Alle tiders Høj: $ 0.00267317 $ 0.00267317 $ 0.00267317 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00030589 $ 0.00030589 $ 0.00030589 Få mere at vide om ATLAM (ATLAM) pris

ATLAM (ATLAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ATLAM (ATLAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ATLAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ATLAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ATLAM's tokenomics, kan du udforske ATLAM tokens live-pris!

ATLAM Prisprediktion Vil du vide, hvor ATLAM måske er på vej hen? Vores ATLAM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ATLAM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!