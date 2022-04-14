Athena DexFi (ATHX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Athena DexFi (ATHX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Athena DexFi (ATHX) Information Athena DexFi emerges as an investment platform dedicated to less experienced investors in the world of cryptocurrencies and investments. Its distinctive feature lies in the opportunity to participate in investments, presales, or trading contracts managed entirely by third parties. Designed for investment funds or traders who securely manage their clients' funds, the platform ensures that managers do not have complete control, preventing movements outside the platform and unspecified purchases. Users can participate using USDT BEP20, avoiding the need to create wallets on other chains or personally sell tokens, and they will receive returns already converted into USDT BEP20 without further action required. On Athena DexFi, fees are solely based on user earnings, with no charges for participation or in case of no profit, with a percentage of profits allocated to the manager and the platform. This system promotes the advancement of only the best managers, incentivizing them to continuously improve. Fees increase based on the level achieved, which can be enhanced by locking ATH, the platform's native token. In addition to presales, users can access decentralized trading contracts that allow them to follow their favorite traders, similar to copytrading. Among the advanced features of these contracts are limit orders, stop loss, stop market, and lending. Every user has the opportunity to open their own contract, and every manager has a trackable history on the blockchain. On Athena, one cannot claim to be skilled unless they truly are. Officiel hjemmeside: http://athenadexfi.io/ Hvidbog: https://athenadexfi.io/doc/AthenaPitchDeck_V2.pdf Køb ATHX nu!

Athena DexFi (ATHX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Athena DexFi (ATHX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 144.91K $ 144.91K $ 144.91K Alle tiders Høj: $ 0.535926 $ 0.535926 $ 0.535926 Alle tiders Lav: $ 0.01138704 $ 0.01138704 $ 0.01138704 Nuværende pris: $ 0.01449118 $ 0.01449118 $ 0.01449118 Få mere at vide om Athena DexFi (ATHX) pris

Athena DexFi (ATHX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Athena DexFi (ATHX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ATHX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ATHX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ATHX's tokenomics, kan du udforske ATHX tokens live-pris!

ATHX Prisprediktion Vil du vide, hvor ATHX måske er på vej hen? Vores ATHX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ATHX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!