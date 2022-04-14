Athena by Virtuals (ATHENA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Athena by Virtuals (ATHENA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Athena by Virtuals (ATHENA) Information Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities. Officiel hjemmeside: https://0xathena.ai/ Hvidbog: https://x.com/0xathenaai/article/1861799015836524839 Køb ATHENA nu!

Athena by Virtuals (ATHENA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Athena by Virtuals (ATHENA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 610.70K $ 610.70K $ 610.70K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 780.90M $ 780.90M $ 780.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 782.05K $ 782.05K $ 782.05K Alle tiders Høj: $ 0.00624125 $ 0.00624125 $ 0.00624125 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00078205 $ 0.00078205 $ 0.00078205 Få mere at vide om Athena by Virtuals (ATHENA) pris

Athena by Virtuals (ATHENA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Athena by Virtuals (ATHENA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ATHENA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ATHENA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ATHENA's tokenomics, kan du udforske ATHENA tokens live-pris!

