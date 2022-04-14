ATA by Virtuals (ATA) Tokenomics Få vigtig indsigt i ATA by Virtuals (ATA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ATA by Virtuals (ATA) Information ATA (Affiliate Targeting AI) is a blockchain-based affiliate marketing platform that combines AI-driven product recommendations with automated commission distribution. The platform utilizes AI agents specialized in different product categories to identify potential customers and provide relevant product recommendations through social media engagement. The system operates primarily through the Amazon Affiliate Program, where AI agents monitor social media activity to detect purchase signals and engage with users through personalized product suggestions. The platform implements smart contracts to handle commission distribution and token mechanics, with the $ATA token serving as the ecosystem's utility token for staking rewards and platform access. Commission earnings are automatically distributed to token stakers through smart contracts, with a portion reinvested into the platform through token buybacks. Officiel hjemmeside: https://www.atavirtuals.com Hvidbog: https://viridian-kale-968.notion.site/ATA-Affiliate-Targeting-AI-Whitepaper-16905e31cf9680cd8d3ef40e05643d81 Køb ATA nu!

ATA by Virtuals (ATA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ATA by Virtuals (ATA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 97.85K $ 97.85K $ 97.85K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 103.00K $ 103.00K $ 103.00K Alle tiders Høj: $ 0.0044467 $ 0.0044467 $ 0.0044467 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000103 $ 0.000103 $ 0.000103 Få mere at vide om ATA by Virtuals (ATA) pris

ATA by Virtuals (ATA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ATA by Virtuals (ATA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ATA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ATA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ATA's tokenomics, kan du udforske ATA tokens live-pris!

