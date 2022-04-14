Asymmetry USDaf (USDAF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Asymmetry USDaf (USDAF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Asymmetry USDaf (USDAF) Information USDaf is a CDP stablecoin built on Liquity v2 infrastructure by Asymmetry Finance, allowing users to borrow against their BTC and Yield-Bearing Stablecoins with user-set fixed interest rates for the first time. USDaf is immutable by design to ensure the utmost security for a decentralized stablecoin. With USDaf, users can collateralize wBTC, tBTC, ysyBOLD, scrvUSD, sUSDS, and sfrxUSD permissionlessly. Officiel hjemmeside: https://www.asymmetry.finance/ Køb USDAF nu!

Asymmetry USDaf (USDAF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Asymmetry USDaf (USDAF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.94M $ 10.94M $ 10.94M Samlet udbud $ 11.04M $ 11.04M $ 11.04M Cirkulerende forsyning $ 11.04M $ 11.04M $ 11.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.94M $ 10.94M $ 10.94M Alle tiders Høj: $ 0.999049 $ 0.999049 $ 0.999049 Alle tiders Lav: $ 0.988679 $ 0.988679 $ 0.988679 Nuværende pris: $ 0.990391 $ 0.990391 $ 0.990391 Få mere at vide om Asymmetry USDaf (USDAF) pris

Asymmetry USDaf (USDAF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Asymmetry USDaf (USDAF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDAF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDAF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDAF's tokenomics, kan du udforske USDAF tokens live-pris!

