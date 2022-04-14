Asymmetry Finance (ASF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Asymmetry Finance (ASF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Asymmetry Finance (ASF) Information Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, an immutable synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2, allowing users to borrow against premier assets such as BTC or yield-bearing stablecoins while setting their own fixed interest rates. Asymmetry also has yield optimization products, such as afCVX. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control. Officiel hjemmeside: https://www.asymmetry.finance/ Køb ASF nu!

Asymmetry Finance (ASF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Asymmetry Finance (ASF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.58M $ 15.58M $ 15.58M Samlet udbud $ 51.00M $ 51.00M $ 51.00M Cirkulerende forsyning $ 10.64M $ 10.64M $ 10.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 74.71M $ 74.71M $ 74.71M Alle tiders Høj: $ 4.36 $ 4.36 $ 4.36 Alle tiders Lav: $ 0.339337 $ 0.339337 $ 0.339337 Nuværende pris: $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 Få mere at vide om Asymmetry Finance (ASF) pris

Asymmetry Finance (ASF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Asymmetry Finance (ASF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASF's tokenomics, kan du udforske ASF tokens live-pris!

