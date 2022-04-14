ASX Capital (ASX) Tokenomics Få vigtig indsigt i ASX Capital (ASX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ASX Capital (ASX) Information Exposure to multiple asset classes through a single yield bearing token Officiel hjemmeside: https://www.asx.capital/ Hvidbog: https://docs.asx.capital/ Køb ASX nu!

ASX Capital (ASX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ASX Capital (ASX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 7.37M $ 7.37M $ 7.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Alle tiders Høj: $ 0.354417 $ 0.354417 $ 0.354417 Alle tiders Lav: $ 0.142634 $ 0.142634 $ 0.142634 Nuværende pris: $ 0.18172 $ 0.18172 $ 0.18172 Få mere at vide om ASX Capital (ASX) pris

ASX Capital (ASX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ASX Capital (ASX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASX's tokenomics, kan du udforske ASX tokens live-pris!

ASX Prisprediktion Vil du vide, hvor ASX måske er på vej hen? Vores ASX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ASX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!