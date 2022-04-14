Astroport (ASTRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Astroport (ASTRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Astroport (ASTRO) Information Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Astroport empowers users to choose different pool types within a single AMM system. Anyone can onboard and trade tokens permissionless. Astroport brings outstanding improvements in the area of decentralized exchanges: 1. Support for multiple pool types 2. Advanced charting and analytics for liquidity providers as well as traders 3.Shared fee structure for liquidity provider and staker. ASTRO is the token on Terra 2.0, which (if staked for xASTRO) will be used to govern and receive fees from Astroport on Terra 2.0. Users can stake ASTRO to unlock fee sharing and governance powers over the protocol. 100 million ASTRO tokens will be distributed over the first year of Astroport’s launch on Terra 2.0. Officiel hjemmeside: https://astroport.fi/ Hvidbog: https://astroport.medium.com/astroport-litepaper-1fab783b77b5 Køb ASTRO nu!

Astroport (ASTRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Astroport (ASTRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Samlet udbud $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Cirkulerende forsyning $ 423.66M $ 423.66M $ 423.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M Alle tiders Høj: $ 0.349783 $ 0.349783 $ 0.349783 Alle tiders Lav: $ 0.0048174 $ 0.0048174 $ 0.0048174 Nuværende pris: $ 0.00499576 $ 0.00499576 $ 0.00499576 Få mere at vide om Astroport (ASTRO) pris

Astroport (ASTRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Astroport (ASTRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASTRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASTRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASTRO's tokenomics, kan du udforske ASTRO tokens live-pris!

ASTRO Prisprediktion Vil du vide, hvor ASTRO måske er på vej hen? Vores ASTRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ASTRO Tokens prisprediktion nu!

