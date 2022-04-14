Astrolescent (ASTRL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Astrolescent (ASTRL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Astrolescent (ASTRL) Information Your one-stop shop for trading tokens on Radix. Swap any token on Radix and always get the best deal. Astrolescent lowers price impact by routing your trade accross multiple DEXs. Officiel hjemmeside: https://astrolescent.com Køb ASTRL nu!

Astrolescent (ASTRL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Astrolescent (ASTRL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 538.09K $ 538.09K $ 538.09K Samlet udbud $ 36.00M $ 36.00M $ 36.00M Cirkulerende forsyning $ 16.40M $ 16.40M $ 16.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Alle tiders Høj: $ 0.137317 $ 0.137317 $ 0.137317 Alle tiders Lav: $ 0.01194874 $ 0.01194874 $ 0.01194874 Nuværende pris: $ 0.03275795 $ 0.03275795 $ 0.03275795 Få mere at vide om Astrolescent (ASTRL) pris

Astrolescent (ASTRL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Astrolescent (ASTRL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASTRL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASTRL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASTRL's tokenomics, kan du udforske ASTRL tokens live-pris!

