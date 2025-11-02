AstraZeneca xStock (AZNX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 83.34 $ 83.34 $ 83.34 24H lav $ 83.76 $ 83.76 $ 83.76 24H høj 24H lav $ 83.34$ 83.34 $ 83.34 24H høj $ 83.76$ 83.76 $ 83.76 All Time High $ 289.64$ 289.64 $ 289.64 Laveste pris $ 71.27$ 71.27 $ 71.27 Prisændring (1H) -0.32% Prisændring (1D) +0.13% Prisændring (7D) -0.46% Prisændring (7D) -0.46%

AstraZeneca xStock (AZNX) realtidsprisen er $83.45. I løbet af de sidste 24 timer har AZNX handlet mellem et lavpunkt på $ 83.34 og et højdepunkt på $ 83.76, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AZNXs højeste pris nogensinde er $ 289.64, mens den laveste pris nogensinde er $ 71.27.

Når det gælder kortsigtet performance, AZNX har ændret sig med -0.32% i løbet af den sidste time, +0.13% i løbet af 24 timer og -0.46% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AstraZeneca xStock (AZNX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 188.28K$ 188.28K $ 188.28K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Cirkulationsforsyning 2.26K 2.26K 2.26K Samlet Udbud 27,577.42164935 27,577.42164935 27,577.42164935

Den nuværende markedsværdi på AstraZeneca xStock er $ 188.28K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AZNX er 2.26K, med et samlet udbud på 27577.42164935. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.30M.