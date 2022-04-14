Astrafer (ASTRAFER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Astrafer (ASTRAFER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Astrafer (ASTRAFER) Information Phantom Galaxies is an open-world online space sim with fast-paced mech combat and a captivating story. ASTRAFER is the governance and utility token of the Phantom Galaxies game universe. Players receive ASTRAFER as mission rewards and from trading items. Additionally, player-owned planets and asteroids are allocated a set amount of ASTRAFER tokens that are emitted to their owners over the course of gameplay. ASTRAFER can be used to upgrade Starfighter mechs, run galactic organisations, and build expansive corporate empires. Check out Phantom Galaxies now to pilot the biggest bad-ass mechas on blockchain! Officiel hjemmeside: https://phantomgalaxies.com/ Køb ASTRAFER nu!

Astrafer (ASTRAFER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Astrafer (ASTRAFER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Samlet udbud $ 888.08M $ 888.08M $ 888.08M Cirkulerende forsyning $ 323.40M $ 323.40M $ 323.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.32M $ 6.32M $ 6.32M Alle tiders Høj: $ 4.88 $ 4.88 $ 4.88 Alle tiders Lav: $ 0.0071123 $ 0.0071123 $ 0.0071123 Nuværende pris: $ 0.00711375 $ 0.00711375 $ 0.00711375 Få mere at vide om Astrafer (ASTRAFER) pris

Astrafer (ASTRAFER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Astrafer (ASTRAFER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASTRAFER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASTRAFER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASTRAFER's tokenomics, kan du udforske ASTRAFER tokens live-pris!

