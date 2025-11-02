Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.138112 $ 0.138112 $ 0.138112 24H lav $ 0.145513 $ 0.145513 $ 0.145513 24H høj 24H lav $ 0.138112$ 0.138112 $ 0.138112 24H høj $ 0.145513$ 0.145513 $ 0.145513 All Time High $ 12.06$ 12.06 $ 12.06 Laveste pris $ 0.00017613$ 0.00017613 $ 0.00017613 Prisændring (1H) +1.05% Prisændring (1D) -0.40% Prisændring (7D) -1.00% Prisændring (7D) -1.00%

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) realtidsprisen er $0.14118. I løbet af de sidste 24 timer har AM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.138112 og et højdepunkt på $ 0.145513, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AMs højeste pris nogensinde er $ 12.06, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00017613.

Når det gælder kortsigtet performance, AM har ændret sig med +1.05% i løbet af den sidste time, -0.40% i løbet af 24 timer og -1.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 390.74K$ 390.74K $ 390.74K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Cirkulationsforsyning 2.77M 2.77M 2.77M Samlet Udbud 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Aston Martin Cognizant Fan Token er $ 390.74K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AM er 2.77M, med et samlet udbud på 10000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.41M.