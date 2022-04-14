Astheria (HERIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Astheria (HERIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Astheria (HERIA) Information The only Memecoin on the Solana that interacts directly with Elon Musk: $HERIA Website: astheria.org – check it out to see our social media links and Elon’s responses. Our bot is fully operational, and as more replies and likes come in from Elon, the buzz around us will only grow. This is a first-of-its-kind project, and our ambitions are massive. With the right mcap and volume, we’ll leverage our connections for a Binance listing. Don’t miss out on this moonshot! Officiel hjemmeside: https://astheria.org/ Køb HERIA nu!

Astheria (HERIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Astheria (HERIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.27K $ 22.27K $ 22.27K Samlet udbud $ 992.01M $ 992.01M $ 992.01M Cirkulerende forsyning $ 992.01M $ 992.01M $ 992.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.27K $ 22.27K $ 22.27K Alle tiders Høj: $ 0.0079854 $ 0.0079854 $ 0.0079854 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Astheria (HERIA) pris

Astheria (HERIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Astheria (HERIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HERIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HERIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HERIA's tokenomics, kan du udforske HERIA tokens live-pris!

HERIA Prisprediktion Vil du vide, hvor HERIA måske er på vej hen? Vores HERIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HERIA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!