Aster Staked USDF (ASUSDF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aster Staked USDF (ASUSDF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Aster Staked USDF (ASUSDF) Information Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop. Officiel hjemmeside: https://www.asterdex.com/en/earn Hvidbog: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asusdf Køb ASUSDF nu!

Aster Staked USDF (ASUSDF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aster Staked USDF (ASUSDF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.08M Samlet udbud $ 26.28M Cirkulerende forsyning $ 26.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.08M Alle tiders Høj: $ 1.037 Alle tiders Lav: $ 0.990153 Nuværende pris: $ 1.03

Aster Staked USDF (ASUSDF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aster Staked USDF (ASUSDF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASUSDF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASUSDF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASUSDF's tokenomics, kan du udforske ASUSDF tokens live-pris!

