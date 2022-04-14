Aster Staked CAKE (ASCAKE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aster Staked CAKE (ASCAKE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Information Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield. Officiel hjemmeside: https://www.asterdex.com/en/earn Hvidbog: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-ascake Køb ASCAKE nu!

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aster Staked CAKE (ASCAKE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 404.10K $ 404.10K $ 404.10K Samlet udbud $ 143.81K $ 143.81K $ 143.81K Cirkulerende forsyning $ 143.81K $ 143.81K $ 143.81K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 404.10K $ 404.10K $ 404.10K Alle tiders Høj: $ 3.41 $ 3.41 $ 3.41 Alle tiders Lav: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Nuværende pris: $ 2.81 $ 2.81 $ 2.81 Få mere at vide om Aster Staked CAKE (ASCAKE) pris

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aster Staked CAKE (ASCAKE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASCAKE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASCAKE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASCAKE's tokenomics, kan du udforske ASCAKE tokens live-pris!

