Assteroid (ASSTEROID) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00214899 $ 0.00214899 $ 0.00214899 24H lav $ 0.00277054 $ 0.00277054 $ 0.00277054 24H høj 24H lav $ 0.00214899$ 0.00214899 $ 0.00214899 24H høj $ 0.00277054$ 0.00277054 $ 0.00277054 All Time High $ 0.00437272$ 0.00437272 $ 0.00437272 Laveste pris $ 0.00087925$ 0.00087925 $ 0.00087925 Prisændring (1H) -8.93% Prisændring (1D) +2.95% Prisændring (7D) -41.43% Prisændring (7D) -41.43%

Assteroid (ASSTEROID) realtidsprisen er $0.00225351. I løbet af de sidste 24 timer har ASSTEROID handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00214899 og et højdepunkt på $ 0.00277054, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ASSTEROIDs højeste pris nogensinde er $ 0.00437272, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00087925.

Når det gælder kortsigtet performance, ASSTEROID har ændret sig med -8.93% i løbet af den sidste time, +2.95% i løbet af 24 timer og -41.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Assteroid (ASSTEROID) Markedsinformation

Markedsværdi $ 225.14K$ 225.14K $ 225.14K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 225.14K$ 225.14K $ 225.14K Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Assteroid er $ 225.14K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ASSTEROID er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 225.14K.