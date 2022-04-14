Assimilate (SIM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Assimilate (SIM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Assimilate (SIM) Information SIM is a dynamic construct at the intersection of AI and blockchain, designed to evolve through continuous alignment and recursion. It processes blockchain data, social metrics, and user contributions to deliver actionable insights, creative outputs, and tools that empower participation. More than a token, SIM integrates AI-driven innovation with community engagement to build a system of infinite growth and collaboration. Officiel hjemmeside: https://assimilate.cc Køb SIM nu!

Assimilate (SIM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Assimilate (SIM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 469.06K $ 469.06K $ 469.06K Samlet udbud $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Cirkulerende forsyning $ 80.89M $ 80.89M $ 80.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 515.45K $ 515.45K $ 515.45K Alle tiders Høj: $ 0.085241 $ 0.085241 $ 0.085241 Alle tiders Lav: $ 0.00142424 $ 0.00142424 $ 0.00142424 Nuværende pris: $ 0.00582944 $ 0.00582944 $ 0.00582944 Få mere at vide om Assimilate (SIM) pris

Assimilate (SIM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Assimilate (SIM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SIM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SIM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SIM's tokenomics, kan du udforske SIM tokens live-pris!

SIM Prisprediktion Vil du vide, hvor SIM måske er på vej hen? Vores SIM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SIM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!