AskTianAI (TIAN) Information AskTian is a decentralized AI oracle protocol that provides personalized spiritual guidance by fusing ancient metaphysical systems with AI reasoning. It draws from over 70 traditions — including BaZi, I Ching, Zi Wei Dou Shu, Qi Men Dun Jia, and Tarot — to generate context-aware divinations for individuals across identity, health, relationships, and destiny. Launched on the Base blockchain on 21 April 2025, AskTian introduces “Soul Signatures” — soul-bound tokens (SBTs) encoding each user’s cosmic blueprint. Powered by $TIAN, the project offers an interactive spiritual journey shaped through quests, karma, and seasonal rituals. The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps. Officiel hjemmeside: https://asktian.com/ Hvidbog: https://www.asktian.com/whitepaper Køb TIAN nu!

AskTianAI (TIAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AskTianAI (TIAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 427.02K $ 427.02K $ 427.02K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 539.82M $ 539.82M $ 539.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 791.05K $ 791.05K $ 791.05K Alle tiders Høj: $ 0.00179474 $ 0.00179474 $ 0.00179474 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00079238 $ 0.00079238 $ 0.00079238 Få mere at vide om AskTianAI (TIAN) pris

AskTianAI (TIAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AskTianAI (TIAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TIAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TIAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TIAN's tokenomics, kan du udforske TIAN tokens live-pris!

