AskNoel (NOEL) Information AskNoel is an AI-powered crypto assistant built to help users navigate the crypto space efficiently. It provides instant answers, real-time market data, and the latest news while enabling users to discover new tokens early, track whale movements, stake Noel for rewards, and securely manage crypto assets. Additionally, AskNoel offers educational activities in blockchain to promote learning—all in one place. Officiel hjemmeside: https://asknoel.ai

AskNoel (NOEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AskNoel (NOEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 289.26K Samlet udbud $ 894.12M Cirkulerende forsyning $ 294.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 879.33K Alle tiders Høj: $ 0.0030829 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00098346

AskNoel (NOEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AskNoel (NOEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NOEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NOEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NOEL's tokenomics, kan du udforske NOEL tokens live-pris!

NOEL Prisprediktion Vil du vide, hvor NOEL måske er på vej hen? Vores NOEL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

