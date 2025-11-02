ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00003891 - $ 0.00004249
24H lav $ 0.00003891
24H høj $ 0.00004249
All Time High $ 0.00007472
Laveste pris $ 0.00001659
Prisændring (1H) -1.11%
Prisændring (1D) +3.24%
Prisændring (7D) +26.98%

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) realtidsprisen er $0.00004098. I løbet af de sidste 24 timer har SANWCH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003891 og et højdepunkt på $ 0.00004249, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SANWCHs højeste pris nogensinde er $ 0.00007472, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001659.

Når det gælder kortsigtet performance, SANWCH har ændret sig med -1.11% i løbet af den sidste time, +3.24% i løbet af 24 timer og +26.98% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 40.96K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 40.96K
Cirkulationsforsyning 999.44M
Samlet Udbud 999,436,564.553854

Den nuværende markedsværdi på ask the Sandwich by Virtuals er $ 40.96K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SANWCH er 999.44M, med et samlet udbud på 999436564.553854. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 40.96K.