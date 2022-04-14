ASIX (ASIX) Tokenomics Få vigtig indsigt i ASIX (ASIX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ASIX (ASIX) Information Asix.dev represents a quantum leap in AI-driven trading and analytics, leveraging Hive-Minded Agents to process vast amounts of real-time market data. At its core, Agent Smith serves as the primary intelligence hub, constantly absorbing market data, analyzing trends, and coordinating a distributed network of specialized agents. At the core of Asix.dev lies Smith, the central AI responsible for orchestrating a network of autonomous agents. These agents function as independent nodes, collecting data, analyzing patterns, and evolving through time to enhance their efficiency and accuracy. Agent 001: Chaotic Intelligence Unit A specialized chaotic AI-powered system designed for crypto-related engagement. Agent 001 operates with dynamic personality shifts, reacting to market conditions with a unique blend of humor, sarcasm, and unpredictability. 🧠Neural Interface Versions: • Terminal V1: Neural Learning & Data Processing The initial phase serves as a neural bridge between users and the Hive-Minded Agents, featuring: Real-Time Market Analysis

Neural Network Training • Terminal V2: Autonomous Trading Matrix The evolved iteration introduces advanced autonomous capabilities: AI-Driven Trade Execution

Neural Market Adaptation • Market Execution Matrix Terminal V2 deploys advanced market execution protocols: Strategy Matrix

ASIX (ASIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ASIX (ASIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.68K $ 6.68K $ 6.68K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.68K $ 6.68K $ 6.68K Alle tiders Høj: $ 0.0076453 $ 0.0076453 $ 0.0076453 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ASIX (ASIX) pris

ASIX (ASIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ASIX (ASIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASIX's tokenomics, kan du udforske ASIX tokens live-pris!

ASIX Prisprediktion Vil du vide, hvor ASIX måske er på vej hen? Vores ASIX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ASIX Tokens prisprediktion nu!

