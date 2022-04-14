Asia Coin (ASIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Asia Coin (ASIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Asia Coin (ASIA) Information Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA Officiel hjemmeside: https://www.asiax.live Køb ASIA nu!

Asia Coin (ASIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Asia Coin (ASIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.16M $ 6.16M $ 6.16M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.32M $ 12.32M $ 12.32M Alle tiders Høj: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Alle tiders Lav: $ 0.03091888 $ 0.03091888 $ 0.03091888 Nuværende pris: $ 0.123235 $ 0.123235 $ 0.123235 Få mere at vide om Asia Coin (ASIA) pris

Asia Coin (ASIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Asia Coin (ASIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASIA's tokenomics, kan du udforske ASIA tokens live-pris!

