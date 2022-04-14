ASCIA (ASCIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i ASCIA (ASCIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ASCIA (ASCIA) Information Ascia AI is a platform that makes it simple and enjoyable to create ASCII art. Designed for artists, crypto project creators, or business owners who want to make their ideas a reality. The platform offers tools to create unique ASCII images, build videos, and launch tokens using the official solana agent kit. With the simple tools and endless creative possibilities, it allows creators to create exactly what they want in ASCII form. Officiel hjemmeside: https://ascia.ai/ Hvidbog: https://docs.ascia.ai/

ASCIA (ASCIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ASCIA (ASCIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.21K $ 8.21K $ 8.21K Samlet udbud $ 999.07M $ 999.07M $ 999.07M Cirkulerende forsyning $ 999.07M $ 999.07M $ 999.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.21K $ 8.21K $ 8.21K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ASCIA (ASCIA) pris

ASCIA (ASCIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ASCIA (ASCIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASCIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASCIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASCIA's tokenomics, kan du udforske ASCIA tokens live-pris!

ASCIA Prisprediktion Vil du vide, hvor ASCIA måske er på vej hen? Vores ASCIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

