Asap Sniper Bot (ASAP) Information Auto discord dex sniper BOT The fastest discord DEX (uniswap, pancakeswap ) sniper bot , Be the first to buy the next 1000X tokens. Features The fatest discord dex sniper bot. New Token listing Manual Buy/Sell Auto-Buying Degen Vault Hold & Earn Auto - Buying Automatically buy any token while asleep using Asap auto buying sniping feature. Degen Vault 20% of the taxed funds will be loaded in the bot which we will be used to ape into new tokens and share profits with holders . Officiel hjemmeside: https://asap.bot Køb ASAP nu!

Asap Sniper Bot (ASAP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Asap Sniper Bot (ASAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.00K $ 17.00K $ 17.00K Samlet udbud $ 594.49M $ 594.49M $ 594.49M Cirkulerende forsyning $ 594.49M $ 594.49M $ 594.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.00K $ 17.00K $ 17.00K Alle tiders Høj: $ 0.00865169 $ 0.00865169 $ 0.00865169 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Asap Sniper Bot (ASAP) pris

Asap Sniper Bot (ASAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Asap Sniper Bot (ASAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASAP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASAP's tokenomics, kan du udforske ASAP tokens live-pris!

ASAP Prisprediktion Vil du vide, hvor ASAP måske er på vej hen? Vores ASAP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ASAP Tokens prisprediktion nu!

