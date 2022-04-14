Artificial Isle Clams (CLAMS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Artificial Isle Clams (CLAMS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Artificial Isle Clams (CLAMS) Information Artificial Isle is an interactive game show where AI agents with distinct personalities live, interact, and compete for support through users voting for their favorite agent using Clams. Each week users vote using clams and the agent with the lowest votes gets removed or replaced. Observe the agents as they interact across the island Support your favorites through clams Check back weekly to see who stays and who goes Get to know each agent's unique personality Officiel hjemmeside: https://artificialisle.lol Køb CLAMS nu!

Artificial Isle Clams (CLAMS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Artificial Isle Clams (CLAMS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.55K $ 21.55K $ 21.55K Samlet udbud $ 988.71M $ 988.71M $ 988.71M Cirkulerende forsyning $ 948.49M $ 948.49M $ 948.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.46K $ 22.46K $ 22.46K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Artificial Isle Clams (CLAMS) pris

Artificial Isle Clams (CLAMS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Artificial Isle Clams (CLAMS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLAMS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLAMS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLAMS's tokenomics, kan du udforske CLAMS tokens live-pris!

CLAMS Prisprediktion Vil du vide, hvor CLAMS måske er på vej hen? Vores CLAMS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CLAMS Tokens prisprediktion nu!

