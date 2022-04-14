ArthSwap (ARSW) Tokenomics Få vigtig indsigt i ArthSwap (ARSW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ArthSwap (ARSW) Information ArthSwap is a one-stop Defi protocol that aspires to be the main DEX on the Astar Network. Since its successful launch in January, 2022, ArthSwap has already become the DEX with the highest TVL in the entire Polkadot ecosystem. ArthSwap has accumulated more than 100K followers on Twitter and has one of the largest and most active communities on Polkadot within three months after its launch. ArthSwap’s primary functions include trading, staking, and liquidity mining, with ArthSwap itself being an IDO launchpad as well. ArthSwap also has its own Acceleration Program which is very similar in function to the Incubation Program and it is called “ArthShot”. Officiel hjemmeside: https://app.arthswap.org/ Køb ARSW nu!

ArthSwap (ARSW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ArthSwap (ARSW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.62K $ 32.62K $ 32.62K Samlet udbud $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Cirkulerende forsyning $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.62K $ 32.62K $ 32.62K Alle tiders Høj: $ 0.02331131 $ 0.02331131 $ 0.02331131 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ArthSwap (ARSW) pris

ArthSwap (ARSW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ArthSwap (ARSW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARSW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARSW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARSW's tokenomics, kan du udforske ARSW tokens live-pris!

