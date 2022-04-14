ArtemisAI (ATAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i ArtemisAI (ATAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ArtemisAI (ATAI) Information Artemis AI aims to revolutionize the world of cryptocurrency trading. Our primary goal is to provide users with a range of crypto trading tools that assist in making better trading decisions. These tools will include market analysis, risk management, and portfolio optimization, among others. Further, we plan to develop an AI-driven bot that tracks wallets with excellent performance records and coins likely to receive significant attention, using the trading data gathered through these tools. This AI-powered bot will quickly analyze market trends and identify potential investment opportunities to offer to our users. The ultimate goal of Artemis AI is to enhance the efficiency and transparency of trading, supporting users in making smart, informed trading decisions. We are committed to leveraging the full potential of blockchain technology to provide a safe and trustworthy trading environment for our users. Officiel hjemmeside: https://artemisai.tech Hvidbog: https://docs.artemisai.tech Køb ATAI nu!

ArtemisAI (ATAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ArtemisAI (ATAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 104.63K $ 104.63K $ 104.63K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 104.63K $ 104.63K $ 104.63K Alle tiders Høj: $ 0.00941117 $ 0.00941117 $ 0.00941117 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010483 $ 0.00010483 $ 0.00010483 Få mere at vide om ArtemisAI (ATAI) pris

ArtemisAI (ATAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ArtemisAI (ATAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ATAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ATAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ATAI's tokenomics, kan du udforske ATAI tokens live-pris!

