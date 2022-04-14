ArQmA (ARQ) Tokenomics Få vigtig indsigt i ArQmA (ARQ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ArQmA (ARQ) Information ArQmA is a decentralized public project of block chains, crypto currencies, and is fully open source. The team of programmers consists of enthusiasts who have been dealing with cryptovaults and programming for a long time. ArQmA creates a full and brilliant currency exchange platform which aims to provide more advanced features than any previously developed protocol. Officiel hjemmeside: https://arqma.com/ Køb ARQ nu!

ArQmA (ARQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ArQmA (ARQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 83.85K $ 83.85K $ 83.85K Samlet udbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerende forsyning $ 27.34M $ 27.34M $ 27.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 153.37K $ 153.37K $ 153.37K Alle tiders Høj: $ 0.213168 $ 0.213168 $ 0.213168 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00306737 $ 0.00306737 $ 0.00306737 Få mere at vide om ArQmA (ARQ) pris

ArQmA (ARQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ArQmA (ARQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARQ's tokenomics, kan du udforske ARQ tokens live-pris!

