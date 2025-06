Hvad er Arky (ARKY)

Introducing $ARKY, the meme token inspired by Arky, the beloved dog of Hal Finney, a pioneering cryptographer and a potential founder of Bitcoin. $ARKY aims to celebrate the legacy of Hal Finney by being the first "Bitcoin dog" token. As a tribute to Finney's impactful contributions to the cryptocurrency world, $ARKY embodies the spirit of innovation and loyalty. With its unique position in the crypto community, $ARKY seeks to lead a legacy that blends the historical significance of Bitcoin with the vibrant culture of meme tokens, engaging enthusiasts and collectors alike to partake in a playful yet meaningful digital currency experience. Join us as we embark on this exciting journey with $ARKY, where legacy and fun meet in the crypto space.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Arky (ARKY) Ressource Officiel hjemmeside