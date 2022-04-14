ARKEO (ARKEO) Tokenomics Få vigtig indsigt i ARKEO (ARKEO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ARKEO (ARKEO) Information Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. Built on the Cosmos SDK, the network pairs node operators ("providers") with dApps, wallets, exchanges, and AI agents that require fast, censorship-resistant access to chains like Bitcoin, Ethereum, and Cosmos. Providers secure a slot in the marketplace by bonding ARKEO tokens as collateral. The bonded amount works like a performance-linked security deposit: every validated RPC call earns them ARKEO, but if their uptime or response accuracy falls below on-chain thresholds, a portion of the bond is automatically slashed and redistributed. This mechanism enforces service quality without central oversight. Consumers pay per call or through subscription bundles, choosing providers by price, latency, and reliability metrics that are published on-chain. The ARKEO token also grants governance rights over fee curves, slashing parameters, and treasury spend. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack. Officiel hjemmeside: https://arkeo.network/ Hvidbog: https://docs.arkeo.network/

ARKEO (ARKEO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ARKEO (ARKEO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 675.62K $ 675.62K $ 675.62K Samlet udbud $ 120.99M $ 120.99M $ 120.99M Cirkulerende forsyning $ 20.95M $ 20.95M $ 20.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.90M $ 3.90M $ 3.90M Alle tiders Høj: $ 0.146623 $ 0.146623 $ 0.146623 Alle tiders Lav: $ 0.0320008 $ 0.0320008 $ 0.0320008 Nuværende pris: $ 0.03224418 $ 0.03224418 $ 0.03224418 Få mere at vide om ARKEO (ARKEO) pris

ARKEO (ARKEO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ARKEO (ARKEO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARKEO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARKEO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARKEO's tokenomics, kan du udforske ARKEO tokens live-pris!

ARKEO Prisprediktion Vil du vide, hvor ARKEO måske er på vej hen? Vores ARKEO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

