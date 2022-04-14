Arie The Sealion (ARIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Arie The Sealion (ARIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Arie The Sealion (ARIE) Information Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen! Officiel hjemmeside: https://www.ariethesealion.com/ Køb ARIE nu!

Arie The Sealion (ARIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Arie The Sealion (ARIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.34K $ 42.34K $ 42.34K Samlet udbud $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Cirkulerende forsyning $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.34K $ 42.34K $ 42.34K Alle tiders Høj: $ 0.02311481 $ 0.02311481 $ 0.02311481 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Arie The Sealion (ARIE) pris

Arie The Sealion (ARIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Arie The Sealion (ARIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARIE's tokenomics, kan du udforske ARIE tokens live-pris!

