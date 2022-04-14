Ariacoin (ARIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ariacoin (ARIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ariacoin (ARIA) Information AriaLand, is an innovative Telegram-based mini application designed to gamify token earning and enhance user engagement in the Web3 ecosystem. AriaLand incorporates a unique leveling system where users start as a Base Camp member and advance to Military Unit and Commando levels by completing tasks. As users progress, they unlock exclusive benefits, including enhanced withdrawal rights and special in-game features. The application is part of a larger ecosystem, focused on earning and spending tokens, while encouraging strategic use through rewards and benefits. The project aims to foster community engagement and build a dedicated user base through gamified interactions, rewards, and airdrops. It offers opportunities for players to collect, use, and exchange tokens within the platform, providing a sustainable, rewarding experience within the Web3 space. Officiel hjemmeside: https://www.ariacoin.io/ Hvidbog: https://arialand-whitepaper.gitbook.io/ariacoin-whitepaper Køb ARIA nu!

Ariacoin (ARIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ariacoin (ARIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.42K $ 2.42K $ 2.42K Samlet udbud $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Cirkulerende forsyning $ 27.44B $ 27.44B $ 27.44B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.81K $ 8.81K $ 8.81K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Ariacoin (ARIA) pris

Ariacoin (ARIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ariacoin (ARIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARIA's tokenomics, kan du udforske ARIA tokens live-pris!

