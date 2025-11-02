Aria Premier Launch (APL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.926194 $ 0.926194 $ 0.926194 24H lav $ 0.933552 $ 0.933552 $ 0.933552 24H høj 24H lav $ 0.926194$ 0.926194 $ 0.926194 24H høj $ 0.933552$ 0.933552 $ 0.933552 All Time High $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Laveste pris $ 0.782058$ 0.782058 $ 0.782058 Prisændring (1H) +0.02% Prisændring (1D) +0.51% Prisændring (7D) -1.35% Prisændring (7D) -1.35%

Aria Premier Launch (APL) realtidsprisen er $0.933553. I løbet af de sidste 24 timer har APL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.926194 og et højdepunkt på $ 0.933552, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. APLs højeste pris nogensinde er $ 1.005, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.782058.

Når det gælder kortsigtet performance, APL har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, +0.51% i løbet af 24 timer og -1.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Aria Premier Launch (APL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.08M$ 10.08M $ 10.08M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.08M$ 10.08M $ 10.08M Cirkulationsforsyning 10.80M 10.80M 10.80M Samlet Udbud 10,802,207.86815905 10,802,207.86815905 10,802,207.86815905

Den nuværende markedsværdi på Aria Premier Launch er $ 10.08M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af APL er 10.80M, med et samlet udbud på 10802207.86815905. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.08M.