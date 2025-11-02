UdvekslingDEX+
Den direkte Aria Premier Launch pris i dag er 0.933553 USD. Følg med i realtid APL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk APL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om APL

APL Prisinfo

Hvad er APL

APL Officiel hjemmeside

APL Tokenomics

APL Prisprognose

Aria Premier Launch Pris (APL)

$0.933553
+0.50%1D
Aria Premier Launch (APL) Live prisdiagram
Aria Premier Launch (APL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.926194
24H lav
$ 0.933552
24H høj

$ 0.926194
$ 0.933552
$ 1.005
$ 0.782058
+0.02%

+0.51%

-1.35%

-1.35%

Aria Premier Launch (APL) realtidsprisen er $0.933553. I løbet af de sidste 24 timer har APL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.926194 og et højdepunkt på $ 0.933552, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. APLs højeste pris nogensinde er $ 1.005, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.782058.

Når det gælder kortsigtet performance, APL har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, +0.51% i løbet af 24 timer og -1.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Aria Premier Launch (APL) Markedsinformation

$ 10.08M
--
$ 10.08M
10.80M
10,802,207.86815905
Den nuværende markedsværdi på Aria Premier Launch er $ 10.08M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af APL er 10.80M, med et samlet udbud på 10802207.86815905. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.08M.

Aria Premier Launch (APL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Aria Premier Launch til USD $ +0.00477786.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Aria Premier Launch til USD $ +0.0177668205.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Aria Premier Launch til USD $ +0.0394792095.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Aria Premier Launch til USD $ +0.0062394153042147.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00477786+0.51%
30 dage$ +0.0177668205+1.90%
60 dage$ +0.0394792095+4.23%
90 dage$ +0.0062394153042147+0.67%

Hvad er Aria Premier Launch (APL)

$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio.

The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Aria Premier Launch (APL) Ressource

Officiel hjemmeside

Aria Premier Launch Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Aria Premier Launch (APL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Aria Premier Launch (APL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Aria Premier Launch.

Tjek Aria Premier Launch prisprediktion nu!

APL til lokale valutaer

Aria Premier Launch (APL) Tokenomics

At forstå tokenomics for Aria Premier Launch (APL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om APL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Aria Premier Launch (APL)

Hvor meget er Aria Premier Launch (APL) værd i dag?
Den direkte APL pris i USD er 0.933553 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle APL til USD pris?
Den aktuelle pris på APLtil USD er $ 0.933553. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Aria Premier Launch?
Markedsværdien for APL er $ 10.08M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af APL?
Den cirkulerende forsyning af APL er 10.80M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på APL?
APL opnåede en ATH-pris på 1.005 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på APL?
APL så en ATL-pris på 0.782058 USD.
Hvad er handelsvolumen for APL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for APL er -- USD.
Bliver APL højere i år?
APL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se APL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Aria Premier Launch (APL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

