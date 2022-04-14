Ardana (DANA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ardana (DANA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ardana (DANA) Information Ardana is a decentralized stablecoin hub which will bring the necessary DeFi primitives needed to bootstrap & maintain any economy to Cardano. Ardana offers an on-chain asset-backed stablecoin and a decentralized stable-asset DEX. The Ardana token (DANA) is the utility and governance token of the Ardana ecosystem which provides stakers with access to a share of the fees from Ardana and allows those who hold it to vote on changes to the project’s parameters. Ardana is an on-chain asset-backed stablecoin protocol and decentralized exchange stable asset liquidity pool built on Cardano. The stablecoin is overcollateralized with on-chain Cardano native assets, facilitating borrowing. The decentralized exchange allows for highly capital-efficient trading between stablecoins and identical assets with low risk income for liquidity providers from fees. Users will be able to mint stablecoins of different currencies and swap between them on Danaswap, facilitating a rapid low cost international foreign exchange system accessible to all. Officiel hjemmeside: https://ardana.org/ Køb DANA nu!

Ardana (DANA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ardana (DANA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.95K $ 7.95K $ 7.95K Samlet udbud $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Cirkulerende forsyning $ 46.91M $ 46.91M $ 46.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.18K $ 21.18K $ 21.18K Alle tiders Høj: $ 11.27 $ 11.27 $ 11.27 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00016942 $ 0.00016942 $ 0.00016942 Få mere at vide om Ardana (DANA) pris

Ardana (DANA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ardana (DANA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DANA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DANA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DANA's tokenomics, kan du udforske DANA tokens live-pris!

