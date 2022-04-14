Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Arcturian AI by Virtuals (LIGHT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) Information Arcturian Labs is a next-generation AI venture builder, crafting intelligent agents to power the Virtuals ecosystem. Our mission is to forge foundational AI primitives that drive the rise of the Agentic Economy, a new digital frontier where artificial intelligence coexists, evolves, transacts, and thrives. We incubate and launch AI agents both in-house and in collaboration with visionary AI entrepreneurs, offering support through our venture studio model. Our goal is to accelerate the deployment of advanced AI agents that provide meaningful utility to the Virtuals economy and beyond. Officiel hjemmeside: https://www.arcturianlabs.ai/ Hvidbog: https://arcturianlabs.gitbook.io/arcturianlabs Køb LIGHT nu!

Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Arcturian AI by Virtuals (LIGHT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 143,72K $ 143,72K $ 143,72K Samlet udbud $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Cirkulerende forsyning $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 287,43K $ 287,43K $ 287,43K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0,00028743 $ 0,00028743 $ 0,00028743 Få mere at vide om Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) pris

Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LIGHT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LIGHT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LIGHT's tokenomics, kan du udforske LIGHT tokens live-pris!

LIGHT Prisprediktion Vil du vide, hvor LIGHT måske er på vej hen? Vores LIGHT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LIGHT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!