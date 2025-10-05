Den direkte Archie the Cigar Poodle pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid ARCHIE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ARCHIE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Archie the Cigar Poodle pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid ARCHIE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ARCHIE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ARCHIE

ARCHIE Prisinfo

ARCHIE Officiel hjemmeside

ARCHIE Tokenomics

ARCHIE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Archie the Cigar Poodle Logo

Archie the Cigar Poodle Pris (ARCHIE)

Ikke noteret

1 ARCHIE til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:30:41 (UTC+8)

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har ARCHIE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ARCHIEs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ARCHIE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Markedsinformation

$ 16.28K
$ 16.28K$ 16.28K

--
----

$ 16.28K
$ 16.28K$ 16.28K

976.74M
976.74M 976.74M

976,735,590.642499
976,735,590.642499 976,735,590.642499

Den nuværende markedsværdi på Archie the Cigar Poodle er $ 16.28K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ARCHIE er 976.74M, med et samlet udbud på 976735590.642499. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.28K.

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Archie the Cigar Poodle til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Archie the Cigar Poodle til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Archie the Cigar Poodle til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Archie the Cigar Poodle til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0+15.11%
60 dage$ 0-17.23%
90 dage$ 0--

Hvad er Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Meet Archie a 4 year old mini poodle full of life and love who has a 50% chance of beating an illness . Dev created this project because he can’t live with the fact of losing his soulmate , therefore to ensure his beloved pet lives forever in cyberspace he launched this project. Help us immortalize Archie and make him a legendary top dog ❤ Paws-itive vibes only, and a good cigar never hurts!" The perfect blend of humor, style, and joy. Whether you’re a dog lover, a cigar aficionado, or just someone who appreciates a good laugh, Archie is sure to bring a smile to your face.

So, get ready to join the pack and make some un-fur-gettable memories with Archie the Cigar Poodle! Let’s make billions together and smoke it all !

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Ressource

Officiel hjemmeside

Archie the Cigar Poodle Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Archie the Cigar Poodle.

Tjek Archie the Cigar Poodle prisprediktion nu!

ARCHIE til lokale valutaer

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ARCHIE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Hvor meget er Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) værd i dag?
Den direkte ARCHIE pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ARCHIE til USD pris?
Den aktuelle pris på ARCHIEtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Archie the Cigar Poodle?
Markedsværdien for ARCHIE er $ 16.28K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ARCHIE?
Den cirkulerende forsyning af ARCHIE er 976.74M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ARCHIE?
ARCHIE opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ARCHIE?
ARCHIE så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for ARCHIE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ARCHIE er -- USD.
Bliver ARCHIE højere i år?
ARCHIE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ARCHIE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:30:41 (UTC+8)

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
10-04 13:39:16On-chain data
Amerikanske Ethereum Spot ETF registrerer nettoindstrømning på $233,5 millioner i går
10-04 11:26:38Brancheopdateringer
USDC-udstedelse overstiger 75 milliarder, markedsandel når 24,9%
10-03 10:20:00Brancheopdateringer
Den samlede kryptomarkedsværdi vender tilbage til over 4,2 billioner dollars, med en 24-timers stigning på 2,3%
10-03 05:17:00Brancheopdateringer
Bitcoin bryder $120.000-mærket for første gang siden midten af august
10-01 14:11:00Brancheopdateringer
I går så amerikanske Ethereum spot ETF'er nettoindstrømninger på $127,5 millioner, mens Bitcoin spot ETF'er registrerede nettoindstrømninger på $430 millioner
09-30 18:14:00Brancheopdateringer
Aktuelle mainstream CEX og DEX finansieringsrater indikerer, at markedet er neutralt med en let bearish tendens

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.