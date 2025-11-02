ArcheriumAi (ARCA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.01600777 Laveste pris $ 0.00007191 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -10.54%

ArcheriumAi (ARCA) realtidsprisen er $0.00010692. I løbet af de sidste 24 timer har ARCA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ARCAs højeste pris nogensinde er $ 0.01600777, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00007191.

Når det gælder kortsigtet performance, ARCA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -10.54% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ArcheriumAi (ARCA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.69K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.69K Cirkulationsforsyning 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på ArcheriumAi er $ 10.69K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ARCA er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.69K.